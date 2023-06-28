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16:11, 28 июня 2023Из жизни

Женщина спасла мужа и брата от нападения трех самых опасных медведей в мире

Times of India: индианка с топором спасла брата и мужа от трех медведей

Фото: Angel Luciano / Unsplash

Жительница индийского города Хавери, штат Карнатака, спасла мужа и брата от нападения трех медведей-губачей, которые считаются самыми опасными медведями в мире. Об этом сообщает Times of India.

Губачи напали на 45-летнего Басирсаба Савадатти и 30-летнего Разака Налабанда, когда мужчины работали на ферме. Увидев это, 35-летняя Сабина схватила топор и бросилась на помощь. Женщина ударила одного из медведей топором, а муж и брат индианки стали забрасывать двух других животных камнями. После этого медведи отступили.

В результате произошедшего мужчины получили травмы и были госпитализированы.

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«Я не знаю, что заставило меня так поступить, но теперь мой муж и брат вне опасности», — подчеркнула индианка.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. За последние 20 лет в результате нападения губачей пострадали тысячи жителей Индии.

Ранее сообщалось, что охотник вблизи города Стерлинг в американском штате Аляска пережил нападение медведицы, защищавшей детенышей, но остался жив и сумел самостоятельно добраться до больницы. Мужчина заметил дикое животное, когда оказался от него на расстоянии около 4,5 метра.

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    Алиса Дмитриева
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