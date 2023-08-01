Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:59, 1 августа 2023Мир

В МИД России британцам посоветовали «прикусить язык» в разговоре об Африке

Озеров посоветовал Клеверли «прикусить язык» в разговоре о проектах РФ и Африки

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Посол по особым поручения МИД России и руководитель секретариата Форума партнерства «Россия — Африка» Олег Озеров посоветовал главе британского МИД Джеймсу Клеверли «прикусить язык» на фоне его заявлений о том, что РФ предлагает африканским странам проекты, которые являются лишь поверхностно привлекательными. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Прежде чем делать такие смелые заявления, надо изучить опыт России в сфере безопасности, а у России чрезвычайно глубоко разработаны и комплексные подходы к вопросам безопасности. Речь идет не только о борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, обычной криминальной преступностью, но и в целом в обеспечении стабильности и устойчивости государств», — сказал Озеров.

Посол российского МИДа добавил, что британцы, в отличие от России, не совсем успешны в этих направлениях, поскольку их основные занятия сводятся к стравливанию государств, организации военных переворотов и созданию конфликтов. Он отметил, что опыт РФ популярен и востребован у африканских стран. Преимущество комплексного подхода России к решению вопросов безопасности отмечалось и в ходе экономического и гуманитарного форума.

Ранее Олег Озеров рассказал о вызовах Африки в сфере безопасности. Он отметил, что в основном эти проблемы создавали западные страны, а затем предлагали их решения.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий, повышение цен на автомобили и цифровой рубль: что изменится в России с 1 августа?

    Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

    В МИД России британцам посоветовали «прикусить язык» в разговоре об Африке

    Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams

    В России увеличились пенсии работающих пенсионеров

    Многодетные семьи Подмосковья начали получать новое пособие

    Российские военные уничтожили танк ВСУ снарядом «Краснополь»

    В Харькове произошли взрывы

    Ввозить иномарки в Россию стало дороже

    Медведев оценил отказ украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости