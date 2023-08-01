В МИД России британцам посоветовали «прикусить язык» в разговоре об Африке

Озеров посоветовал Клеверли «прикусить язык» в разговоре о проектах РФ и Африки

Посол по особым поручения МИД России и руководитель секретариата Форума партнерства «Россия — Африка» Олег Озеров посоветовал главе британского МИД Джеймсу Клеверли «прикусить язык» на фоне его заявлений о том, что РФ предлагает африканским странам проекты, которые являются лишь поверхностно привлекательными. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Прежде чем делать такие смелые заявления, надо изучить опыт России в сфере безопасности, а у России чрезвычайно глубоко разработаны и комплексные подходы к вопросам безопасности. Речь идет не только о борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, обычной криминальной преступностью, но и в целом в обеспечении стабильности и устойчивости государств», — сказал Озеров.

Посол российского МИДа добавил, что британцы, в отличие от России, не совсем успешны в этих направлениях, поскольку их основные занятия сводятся к стравливанию государств, организации военных переворотов и созданию конфликтов. Он отметил, что опыт РФ популярен и востребован у африканских стран. Преимущество комплексного подхода России к решению вопросов безопасности отмечалось и в ходе экономического и гуманитарного форума.

Ранее Олег Озеров рассказал о вызовах Африки в сфере безопасности. Он отметил, что в основном эти проблемы создавали западные страны, а затем предлагали их решения.

