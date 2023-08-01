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01:21, 1 августа 2023Мир

В США приравняли использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

Сенатор США Грэм заявил, что использование ЯО на Украине будет атакой на НАТО
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Alina Smutko / Reuters

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм приравнял использование ядерного оружия (ЯО) на Украине к атаке на НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине: вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО», — говорится в публикации.

Свое заявление Грэм объяснил близостью Украины к территории Североатлантического альянса.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что спекуляции американских сенаторов о возможности применения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине способствуют эскалации напряженности. Подобные высказывания он назвал провокационными и недальновидными, а подготовленную резолюцию — «безумной инициативой» сенаторов-русофобов.

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    Марина Совина
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