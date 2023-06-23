Посол обвинил сенат США в спекуляциях на тему ядерного оружия

Посол России Антонов: спекуляции сената США на тему ядерного оружия способствуют эскалации

Спекуляции американских сенаторов о возможности применения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине способствуют эскалации напряженности. С таким обвинением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал призыв сенаторов приравнять возможное применение Россией ТЯО на Украине к нападению на НАТО. Подобные высказывания он назвал провокационными и недальновидными, а подготовленную резолюцию — «безумной инициативой» сенаторов-русофобов. Антонов подчеркнул, что размещение ТЯО в Белоруссии было сделано на законных основаниях.

25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы, регулирующие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на территории республики. Официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что соглашение о развертывании российского ядерного оружия в Белоруссии не способствует деэскалации украинского конфликта.

