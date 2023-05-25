В Евросоюзе отреагировали на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Представитель ЕС Стано раскритиковал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Соглашение Москвы и Минска о размещении российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии не способствует деэскалации. С критикой соглашения выступил официальный представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано, его цитирует ТАСС.

«Конечно, это не шаг к деэскалации, это не шаг к снижению напряженности, это шаг, который повышает напряженность», — подчеркнул Стано, добавив, что в ЕС будут следить за развитием ситуации.

По словам дипломата, соглашение о развертывании ядерного оружия «можно рассматривать в контексте российской агрессии и ее поддержки со стороны Белоруссии».