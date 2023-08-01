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18:42, 1 августа 2023Ценности

Ева Мендес снялась в губках для мытья посуды вместо одежды

Актриса Ева Мендес снялась в губках для мытья посуды своего бренда вместо одежды

Фото: @evamendes

Американская актриса Ева Мендес снялась в необычном образе и поделилась снимками с фанатами. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя звезда «Двойного форсажа» показала фотографии, на которых она позирует в оранжево-голубых губках для мытья посуды вместо одежды. Выяснилось, что таким образом знаменитость решила прорекламировать продукцию собственного бренда Skura Style. На размещенных изображениях Мендес делают яркий макияж.

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Помимо этого, Мендес надела массивную золотую цепь, серьги-дорожки и солнцезащитные очки зеленого цвета, а волосы собрала в высокий хвост. Кроме того, на ней был. «Мне кажется, я нашла свое платье для "Оскара". Это и есть "чистая мода"?» — пошутила актриса в описании к публикации.

В июне Ева Мендес рассказала о бритье лица ради красоты. «Я зверь, так что мне, наверное, нужно [брить лицо] через день!» — заявила она. Также артистка отметила, что получила много комментариев от женщин, которые удаляют волосы подобным образом на протяжении многих лет.

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    Карина Черных
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