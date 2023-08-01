Ева Мендес снялась в губках для мытья посуды вместо одежды

Актриса Ева Мендес снялась в губках для мытья посуды своего бренда вместо одежды

Американская актриса Ева Мендес снялась в необычном образе и поделилась снимками с фанатами. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя звезда «Двойного форсажа» показала фотографии, на которых она позирует в оранжево-голубых губках для мытья посуды вместо одежды. Выяснилось, что таким образом знаменитость решила прорекламировать продукцию собственного бренда Skura Style. На размещенных изображениях Мендес делают яркий макияж.

Помимо этого, Мендес надела массивную золотую цепь, серьги-дорожки и солнцезащитные очки зеленого цвета, а волосы собрала в высокий хвост. Кроме того, на ней был. «Мне кажется, я нашла свое платье для "Оскара". Это и есть "чистая мода"?» — пошутила актриса в описании к публикации.

В июне Ева Мендес рассказала о бритье лица ради красоты. «Я зверь, так что мне, наверное, нужно [брить лицо] через день!» — заявила она. Также артистка отметила, что получила много комментариев от женщин, которые удаляют волосы подобным образом на протяжении многих лет.