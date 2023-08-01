В Самаре пройдет творческий форум по привлечению туристов

В Самаре пройдет хакатон по привлечению туристов «Креатив на Волге»

В самаре пройдет творческий хакатон под названием «Креатив на Волге», который направлен на развитие креативной экономики и повышению привлекательности города для туристов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятия состоятся 19 и 20 августа в креативном кластере Станкозавод. В форуме примут участие предприниматели, представители творческих профессий и студенты из Самары и других городов России. Событие организовано при поддержке Правительства Самарской области и городского округа Самара и частных спонсоров. Призовой фонд хакатона составляет 250 тысяч рублей.

Таким образом, 25 команд предложат решения по пяти трекам: привлечение туристов в креативные кластеры и увеличение количества посетителей, создание концепции сувенирного магазина креативного предпринимательства родом из Самары, внедрение IT в улучшение гостевого опыта на территории кластеров города, развитие комьюнити резидентов креативных кластеров, образование в сфере креативных индустрий: креативный предприниматель.

Кроме того, в рамках интеллектуального конкурса пройдут лекции и дискуссии на тему урбанистики. В хакатоне могут принять участие как студенты, так и предприниматели, резиденты креативных кластеров, представители творческих профессий, активные горожане.

В июле сообщалось, что в Бурятии лучших ремесленников научат создавать арт-сувениры в рамках фестиваля «Арт Бурятия».