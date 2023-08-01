В Харькове произошли взрывы

«Страна.ua»: в Харькове произошло несколько взрывов

В Харькове произошло несколько взрывов, заявил мэр города Игоря Терехова. Об этом пишет в своем Telegram-канале издание «Страна.ua»

«Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три», — сообщил Терехов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области Украины с 23:55 звучит воздушная тревога.

По данным издания, ранее также раздались взрывы в Купянском районе Харьковской области.

В ночь на 30 июля украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Сообщалось, что в Днепропетровской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что Воздушные силы Украины заявили об угрозе использования ударных беспилотников в Херсонской области.