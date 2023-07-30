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03:29, 30 июля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне

Фото: Pixabay

Украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

В регионе объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигналы также звучат в Днепропетровской и Николаевской областях.

В Днепропетровской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается также, что Воздушные силы Украины заявили об угрозе использования ударных беспилотников в Херсонской области.

Ранее в украинском городе Сумы на северо-востоке страны прогремели взрывы. В регионе объявлялась воздушная тревога.

До этого очевидцы сообщили о звуках взрыва в Запорожье, в Запорожской области также действовала тревога.

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    Марина Совина
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