На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне

Украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

В регионе объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигналы также звучат в Днепропетровской и Николаевской областях.

В Днепропетровской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается также, что Воздушные силы Украины заявили об угрозе использования ударных беспилотников в Херсонской области.

Ранее в украинском городе Сумы на северо-востоке страны прогремели взрывы. В регионе объявлялась воздушная тревога.

До этого очевидцы сообщили о звуках взрыва в Запорожье, в Запорожской области также действовала тревога.

