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20:23, 29 июля 2023Бывший СССР

В украинском городе Сумы прогремели взрывы

«Общественное» сообщило о взрывах в городе Сумы на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинском городе Сумы на северо-востоке страны прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

«В Сумах слышен звук взрыва», — сказано в публикации.

До этого издание сообщило о воздушной тревоге, объявленной в Сумской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, она также объявлена в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.

Ранее 29 июля сообщалось о взрыве, прозвучавшем в Запорожье.

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    Варвара Кошечкина
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