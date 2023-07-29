В украинском городе Сумы прогремели взрывы

«Общественное» сообщило о взрывах в городе Сумы на Украине

В украинском городе Сумы на северо-востоке страны прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

«В Сумах слышен звук взрыва», — сказано в публикации.

До этого издание сообщило о воздушной тревоге, объявленной в Сумской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, она также объявлена в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.

Ранее 29 июля сообщалось о взрыве, прозвучавшем в Запорожье.