Стало известно о взрыве в Запорожье

«Суспiльне»: в Запорожье слышен звук взрыва

Очевидцы сообщают о звуках взрыва в Запорожье. Об этом стало известно корреспонденту украинского издания «Суспiльне».

Дополнительной информации по поводу произошедшего в регионе не приводится. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Запорожской области действует воздушная тревога.

В ночь на 29 июля взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Подробностей произошедшего не приводится, информации о разрушениях и пострадавших нет.

При этом днем ранее, 28 июля, в регионе также были слышны взрывы. В регионе также был объявлен режим воздушной тревоги.