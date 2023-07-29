В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в районе объявлена воздушная тревога. Подробностей произошедшего не приводится, информации о разрушениях и пострадавших нет.

В ночь на 28 июля в подконтрольной Киеву части Запорожской области также произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).