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02:10, 28 июля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Запорожье

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Запорожской области

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подконтрольной Киеву части Запорожской области раздаются взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Местные паблики сообщают про взрывы в области», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего не приводится, информации о разрушениях и пострадавших нет. Как следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в данных районах объявлена воздушная тревога.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в городе Запорожье был поражен цех по обслуживанию локомотивов и вагонов завода «Запорожсталь», на котором украинские военные оборудовали площадку по починке техники. Удар по цеху был нанесен ракетой «Искандер».

26 июля власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны.

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    Марина Совина
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