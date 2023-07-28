На Украине сообщили о взрывах в Запорожье

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области раздаются взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Местные паблики сообщают про взрывы в области», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего не приводится, информации о разрушениях и пострадавших нет. Как следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в данных районах объявлена воздушная тревога.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в городе Запорожье был поражен цех по обслуживанию локомотивов и вагонов завода «Запорожсталь», на котором украинские военные оборудовали площадку по починке техники. Удар по цеху был нанесен ракетой «Искандер».

26 июля власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны.