Стало известно о взрывах в Житомирской области

«Зеркало недели»: взрывы прогремели в Житомирской области

Взрывы прогремели в Житомирской области. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Житомирщина. Местные паблики сообщают про мощные взрывы», — отмечается в сообщении. Как отмечает РИА Новости, до этого в регионе прозвучала тревога.

24 июля взрывы произошли также в Сумской области. 23 июля стало известно о взрывах в Одессе. Кроме того, о взрывах сообщили в городе Сумы.