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08:57, 25 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Житомирской области

«Зеркало недели»: взрывы прогремели в Житомирской области

Фото: Nykonchuk Oleksii / Shutterstock / Fotodom

Взрывы прогремели в Житомирской области. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Житомирщина. Местные паблики сообщают про мощные взрывы», — отмечается в сообщении. Как отмечает РИА Новости, до этого в регионе прозвучала тревога.

24 июля взрывы произошли также в Сумской области. 23 июля стало известно о взрывах в Одессе. Кроме того, о взрывах сообщили в городе Сумы.

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    Марина Совина
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