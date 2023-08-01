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19:26, 1 августа 2023Среда обитания

Раскрыта степень влияния жары на работу электромобилей

Recurrent Auto: жара снижает запас хода электромобилей на пять процентов

Фото: Andrew Roberts / Unsplash

При высоких температурах на улице у электромобилей может сокращаться запас хода. Степень влияния жары на работу подобного транспорта раскрывает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании Recurrent Auto.

Специалисты оценили работу аккумуляторов 7,5 тысячи машин и пришли к выводу, что при температуре воздуха в 27 градусов Цельсия запас хода машины снижается на 2,8 процента, при 32 градусах — на пять процентов, а при 38 градусах — на 31 процент. Однако эксперты пообещали провести новые замеры и уточнить данные.

Что касается использования кондиционера, то запас хода в таких условиях снижается в незначительной степени. Если снизить температуру в салоне на семь градусов, то потребуются меньшие затраты энергии.

Ранее главный исполнительный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что переход к нулевому выбросу углерода для автомобильной промышленности представляет огромное испытание. По его словам, в настоящее время автомобильные компании производят все больше электромобилей.

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    Нина Ташевская
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