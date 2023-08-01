Самолет столкнулся с лошадью в момент взлета

В Австралии лошадь оказалась на взлетной полосе и столкнулась с самолетом

В южной Австралии лошадь столкнулась со взлетающим легкомоторным самолетом. Об этом пишет Insider.

По сообщениям полиции, в воскресенье утром двухместный самолет совершал взлет из окрестностей города Брентвуд, в этот момент на взлетной полосе возникло неожиданное препятствие в виде лошади. Двигающееся со скоростью примерно 112 километров в час воздушное судно врезалось в животное и перевернулось. В результате столкновения животное, пилот и пассажир получили травмы.

63-летнего мужчину, сидевшего за штурвалом, госпитализировали сразу после столкновения. 56-летней пассажирке тоже оказали первую помощь. Лошадь увезли в ветеринарную клинику, однако ее травмы оказались несовместимы с жизнью и спасти животное не удалось.

К сожалению, я должен сказать, что лошадь не справилась с полученными травмами, и ее пришлось усыпить. Это печальные новости для всех участников и свидетелей инцидента. Я знаю, многие люди беспокоились о состоянии лошади, особенно в соцсетях Джен Куллинан старший констебль

Полиция передала дело о столкновении в ведение Рекреационной авиации Австралии, организации, отвечающей за частные полеты на территории страны. Ее представители сообщили, что пока не получили официальных документов по итогам столкновения, но «пристально следят за ситуацией».

Ранее сообщалось о нигерийце, который построил самолет с дистанционным управлением из мусора и стал инженером. На это его подвигла детская мечта полетать на самолете.