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18:13, 1 августа 2023Ценности

Louis Vuitton представил сапоги с иллюзией отрубленных ног

Модный бренд Louis Vuitton запустит в продажу сапоги с иллюзией отрубленных ног

Изображение: Louis Vuitton

Французский модный дом Louis Vuitton запустит в продажу сапоги с иллюзией отрубленных конечностей. Соответствующая информация появилась на сайте бренда.

В каталоге представлены данные изделия в виде надетых на ноги туфель с носками. Отмечается, что обувь с десятисантиметровым каблуком и застежкой-молнией получится приобрести за 218 тысяч рублей. Она будет представлена в двух вариантах: с темной и светлой кожей на участках, имитирующих голени.

«Сапоги Illusion в стилистике сюрреализма — ключевая новинка показа осень-зима-2023», — говорится в описании изделия. Кроме того, впоследствии будут доступны ботильоны в подобном стиле по такой же цене.

В июне сообщалось, что микроскопическая зеленая копия сумки французского модного дома Louis Vuitton была продана за миллионы рублей. За созданный американским брендом MSCHF аксессуар, выставленный на аукционе Joopiter, запросили более 63 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).

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    Алина Гостева
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