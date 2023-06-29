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15:55, 29 июня 2023Ценности

Сумку Louis Vuitton размером с крупицу соли продали за миллионы рублей

Микроскопическую зеленую сумку Louis Vuitton продали на аукционе за пять миллионов рублей

Фото: MSCHF

Микроскопическая зеленая копия сумки французского модного дома Louis Vuitton была продана за миллионы рублей. Соответствующую информацию публикует CNN.

Как сообщают журналисты издания, за созданный американским брендом MSCHF аксессуар, выставленный на аукционе Joopiter, запросили более 63 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).

Известно, что изделие по размеру является меньше крупицы соли, поскольку его габариты составляют 657 на 222 на 700 микрометров. Кроме того, предмет может пройти сквозь игольное ушко.

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При этом главный креативный директор упомянутого бренда Кевин Визнер заявлял, что создатели стремились обратить внимание общества на непрактичность роскошных сумок из-за их чересчур маленьких размеров. По этой причине MSCHF решил довести данную тенденцию до логического завершения и лишить вещь ее полезности.

Ранее в июне самый дорогой камень в мире ушел с молотка за миллионы долларов. Рубин под названием Estrela de Fura продали за рекордные 34,8 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим драгоценным камнем, проданным на этом аукционе. Рубин был обнаружен около года назад в одной из шахт Мозамбика канадской фирмой Fura Gems, его охарактеризовали как «чрезвычайно редкий» и «самый ценный и важный» камень.

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    Екатерина Ештокина
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