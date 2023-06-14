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20:17, 14 июня 2023Ценности

Модный бренд создал сумку Louis Vuitton размером с крупицу соли

Модный бренд MSCHF создал микроскопическую зеленую сумку Louis Vuitton
СюжетЗасуха в Казахстане

Фото: MSCHF

Американский бренд MSCHF создал микроскопическую зеленую копию сумки французского модного дома Louis Vuitton. Соответствующую информацию приводит The New York Times.

По информации издания, габариты аксессуара составляют 657 на 222 на 700 микрометров, что является меньше крупицы соли. При этом известно, что предмет может пройти сквозь игольное ушко и сделан из смолы. Сообщается, что на сумке смогли вырезать монограмму Louis Vuitton с помощью микроскопа.

Фото: MSCHF

По словам главного креативного директора упомянутого бренда Кевина Визнера, создатели стремились обратить внимание общества на непрактичность роскошных сумок из-за их чересчур маленьких размеров. По этой причине MSCHF решил довести данную тенценцию до логического завершения и лишить вещь ее полезности.

Отмечается, что MSCHF не получал разрешения от Louis Vuitton на использование его символики на микроскопическом аксессуаре. Изделие продадут как один из лотов на аукционе Joopiter в текущем месяце.

В марте британский модный бренд Christian Cowan представил коллаборацию с детским шоу «Телепузики» и привлек внимание общественности необычными товарами. По информации издания, самой популярной вещью из коллекции стали махровые сапоги на высокой шпильке зеленого цвета, которые выполнены в виде героя передачи Дипси.

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    Екатерина Ештокина
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