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20:04, 14 марта 2023Ценности

Модный бренд представил сапоги в виде телепузиков за 188 тысяч рублей

Бренд Christian Cowan представил сапоги в виде героя «Телепузиков» за 188 тысяч рублей

Фото: Christian Cowan

Британский модный бренд Christian Cowan представил коллаборацию с детским шоу «Телепузики» и привлек внимание общественности необычными товарами. Соответствующий материал публикует Hypebeast.

По информации издания, самой популярной вещью из коллекции стали махровые сапоги на высокой шпильке зеленого цвета, которые выполнены в виде героя передачи Дипси. Известно, что на данный момент открыта предпродажа обуви, которую доставят покупателям в период с 15 апреля по 31 мая. Стоимость пары составляет 2500 тысячи долларов (188 тысяч рублей).

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Помимо сапог, в новой линейке марки представлены белая футболка, светлое худи, куртка из денима и джинсы с изображениями персонажей «Телепузиков». Отмечается, что цена предметов гардероба варьируется от 195 до 595 долларов (от 15 до 45 тысяч рублей).

В декабре 2022 года пуховик американской модели Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и назвали ее объемную куртку самой уродливой в мире.

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Майя Пономаренко
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