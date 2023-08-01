Некоторым россиянам станет сложнее взять ипотеку

РБК: россиянам с высоким ПНД станет сложнее взять ипотеку из-за ограничений ЦБ

После введения Центробанком (ЦБ) новых ограничений в ипотеке некоторым россиянам станет сложнее взять кредит на жилье. Об этом сообщают эксперты РБК.

Ограничения начнут действовать с 1 октября 2023 года. Банки обяжут применять более высокие надбавки при выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом или слишком закредитованным заемщикам. С увеличением надбавок вырастет и запас капитала, который требуется банкам для одобрения кредитов.

В случае с ипотекой величина коэффициентов для расчета дополнительного капитала зависит от двух параметров, один из которых — показатель долговой нагрузки заемщика (ПНД). Он отражает долю дохода клиента, которая ежемесячно уходит на погашение кредитов. Самой закредитованной считается группа заемщиков с ПНД выше 80 процентов. Второй фактор — размер первоначального взноса.

По данным департамента розничных рисков банка «Зенит», сейчас значительная доля продаж приходится на ипотеку с первоначальным взносом 10-20 процентов для россиян с ПНД 60 процентов. После вступления новых правил в силу банкам придется применять повышенные риск-веса. «Фактор действия новых надбавок не окажет критичного влияния на самые массовые сегменты кредитования, однако для клиентов с высокой долговой нагрузкой условия получения ипотечного кредита уже с четвертого квартала 2023 года, вероятно, ухудшатся», — заявил директор «Зенита» Александр Шорников.

Эксперт добавил, что для получения ипотеки заемщикам нужно будет закрыть неиспользуемые кредитные карты и другие потребительские кредиты. При этом льготная ипотека меньше подвергнется ужесточению регулирования, так как такие программы изначально ограничены по нижнему порогу первоначального взноса и сумме кредита, благодаря чему ПНД по ним получается ниже.

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что новые правила ограничат доступность ипотеки для клиентов с низким первоначальным взносом и высоким ПНД. При этом в компании «Метриум» отметили, что высокорискованные заемщики все равно смогут получить кредит под залог имеющейся недвижимости.

Ранее эксперты спрогнозировали подорожание ипотеки на фоне повышения ключевой ставки. По их словам, к осени ипотечные ставки могут вырасти с 11 до 12 процентов.