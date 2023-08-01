Кадыров прокомментировал фейк об уничтожении чеченского батальона в зоне СВО
Сообщения об уничтожении сотен чеченских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, его цитирует Telegram-канал ЧГТРК «Грозный».
Ранее в соцсетях была опубликована аудиозапись, на которой утверждалось о потере одним из чеченских батальонов 500 человек в ходе боев.
Подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью, поскольку чеченские подразделения используют другую тактику ведения боевых действий, отметил Кадыров. «Чтобы все понимали, 500 человек вместе мы никогда (на военную операцию, — прим. «Ленты.ру») не отправляем», — пояснил глава российского региона. Сохранение жизни бойцов является приоритетной задачей, подчеркнул Кадыров.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел беседу с авторами фейка об уничтожении чеченского подразделения в зоне СВО. Он отметил, что недостоверную информацию «подхватили провокаторы и недруги Чеченской Республики» и указал на общественное волнение, спровоцированное фейковым сообщением.