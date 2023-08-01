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18:47, 1 августа 2023Среда обитания

Россиян призвали собрать урожай раньше медведей

Дачников Карелии призвали собрать урожай вовремя во избежание встреч с медведями

Фото: Vincent Maret / Unsplash

Минприроды Карелии обратилось к жителям республики с призывом своевременно собирать урожай на дачных участках, чтобы не привлекать желающих подкрепиться медведей. Как отметили в ведомстве, им уже поступили жалобы от жителей ряда районов, которые столкнулись с такими непрошеными гостями.

«Не найдя лакомства в населенном пункте, он [медведь] также не решит вернуться за добавкой вновь», — напомнили в министерстве, отметив, что медведей обычно привлекают созревшие яблоки, груши, вишни, сливы, черноплодная рябина. Помимо своевременной уборки плодов дачников попросили не оставлять на участках и рядом с ними мусор, а также съедобные отходы и сгнившие плоды, поскольку все это тоже может привлечь медведей.

Если встреча с хищником все же состоялась, жителям Карелии советуют не убегать и не делать резких движений, а тихо уйти от него, в том числе если это маленький медвежонок, ведь неподалеку могут быть его родители.

Ранее в Якутии на видео попал медведь, явившийся в дачный поселок и устроивший там погром. Хищник бродил по участку, сломал детский бассейн и повалил бочки. Женщину, которая находилась в доме, медведь не тронул, а после того, как один из дачников ударил в железную емкость, испугался и убежал в сторону леса.

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    Дмитрий Воронин
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