Россиянин получил срок за передачу служебных данных СБУ

Передававший служебные данные СБУ россиянин получил 12 лет строгого режима

Россиянин получил срок по делу о госизмене в пользу Украины. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о 34-летнем гражданине России Артуре Катрычко, передававшем служебные сведения Службе безопасности Украины (СБУ) за денежное вознаграждение. Приговором суда ему назначено наказания в виде 12 лет колонии строгого режима.

ФСБ задержала троих россиян, передававших данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре Украине.