Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:19, 1 августа 2023Силовые структуры

Россиянин получил срок за передачу служебных данных СБУ

Передававший служебные данные СБУ россиянин получил 12 лет строгого режима

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россиянин получил срок по делу о госизмене в пользу Украины. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о 34-летнем гражданине России Артуре Катрычко, передававшем служебные сведения Службе безопасности Украины (СБУ) за денежное вознаграждение. Приговором суда ему назначено наказания в виде 12 лет колонии строгого режима.

ФСБ задержала троих россиян, передававших данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали цель атак ВСУ с помощью БПЛА

    Во Франции обеспокоились последствиями остановки зерновой сделки

    В России рекордно замедлилось производство

    Певица Валерия оценила свою внешность после инъекций ботокса

    В Грузии оценили возможные последствия полного запрета на въезд россиянам

    В России высказались о военном значении атак БПЛА на Москву

    Актер DC Стивен Амелл раскритиковал забастовку актеров

    Медик ВСУ назвал замену герба на монументе «Родина-мать» пустой тратой денег

    Двое рецидивистов расправились с двумя семьями из шести россиян

    Педофил надругался над школьницами в детском лагере Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости