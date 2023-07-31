Силовые структуры
ФСБ задержала троих россиян по делу о госизмене
ФСБ задержала троих россиян, передававших данные о военных объектах РФ Украине
ФСБ задержала троих россиян, передававших данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, трое жителей Воронежской области передавали данные запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».
По факту произошедшего возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По данной статье задержанным может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике возбудили дело в отношении местного жителя, шпионившего в пользу Украины.