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09:51, 31 июля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала троих россиян по делу о госизмене

ФСБ задержала троих россиян, передававших данные о военных объектах РФ Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

ФСБ задержала троих россиян, передававших данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, трое жителей Воронежской области передавали данные запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

По факту произошедшего возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По данной статье задержанным может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике возбудили дело в отношении местного жителя, шпионившего в пользу Украины.

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    Екатерина Власова
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