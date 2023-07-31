ФСБ возбудила дело против жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины

ФСБ возбудила дело в отношении жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины

В Донецкой Народной Республике возбудили дело в отношении местного жителя, шпионившего в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении ФСБ по региону.

По данным ведомства, фигурант собирал информацию о военнослужащих и правоохранителях.

Известно, что ФСБ вынесло официальные предупреждения еще четырем жителям ДНР о недопустимости противоправных действий. Они попали под давление спецслужб Украины в программе «Тебя ждут дома».

Ранее стало известно, что бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Дмитриев, курировавший вербовку в ДНР, сдался российским силовикам. Его подопечные занимались вербовкой граждан и снабжением диверсантов в Донбассе. Они работали под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы помогала вернуться домой военнослужащим ДНР и местным силовикам.