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08:41, 31 июля 2023Силовые структуры

ФСБ возбудила дело против жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины

ФСБ возбудила дело в отношении жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Донецкой Народной Республике возбудили дело в отношении местного жителя, шпионившего в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении ФСБ по региону.

По данным ведомства, фигурант собирал информацию о военнослужащих и правоохранителях.

Известно, что ФСБ вынесло официальные предупреждения еще четырем жителям ДНР о недопустимости противоправных действий. Они попали под давление спецслужб Украины в программе «Тебя ждут дома».

Ранее стало известно, что бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Дмитриев, курировавший вербовку в ДНР, сдался российским силовикам. Его подопечные занимались вербовкой граждан и снабжением диверсантов в Донбассе. Они работали под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы помогала вернуться домой военнослужащим ДНР и местным силовикам.

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    Екатерина Власова
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