Курировавший вербовку в ДНР экс-полковник СБУ сдался российским силовикам

Курировавший вербовку в ДНР экс-полковник СБУ Дмитриев сдался российским силовикам

Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, курировавший вербовку в ДНР, сдался российским силовикам. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает РИА Новости.

Дмитриев отвечал за проведение активных контрразведывательных мероприятий и разведывательно-подрывную деятельность в Донбассе. Также он работал Службе безопасности Украины (СБУ). Сначала он служил в Херсонской области, а затем в Киеве.

С 2015 по 2019 год под позывным «Стич» он руководил группой из 35 человек. Его подопечные занимались вербовкой граждан и снабжением диверсантов в Донбассе. Они работали под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы помогала вернуться домой военнослужащим ДНР и местным силовикам.

При этом деятельность группы была не очень успешной — за все время им удалось вывести только трех человек.