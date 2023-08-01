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20:08, 1 августа 2023Россия

Пьяные россияне на катере сбили катавшуюся на сапборде мать с ребенком

E1.ru: в Нижнем Тагиле мужчины на катере сбили катавшуюся на сапборде девушку

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Нижнем Тагиле Свердловской области пьяные мужчины на катере сбили мать, которая каталась с ребенком на сапборде. Об этом сообщил порталу E1.ru муж пострадавшей россиянки.

Он отметил, что девушка вместе с друзьями ночью решила покататься. Компания предприняла все меры безопасности: молодые люди были одеты в спасательные жилеты и подсветили место, где были сапборды, диодными лентами.

«Освещенные, как новогодняя елка, мы поплыли вдоль береговой линии в сторону цирка. Возвращаясь обратно в сторону "Демидов Плаза", доску моей жены, на которой еще сидел средний сын, сбила моторная лодка, в которой находились два пьяных, назвать их людьми я не могу», — разъяснил муж пострадавшей.

Горожанин подчеркнул, что в результате столкновения его супруга получила серьезную черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации больницы №1 в тяжелом состоянии. Мальчик, который был с матерью на доске, не пострадал.

Сейчас мужчина начал искать очевидцев наезда катера.

Ранее сообщалось, что в Самарской области водитель проехался по 12-летней девочке. Школьница получила рубленые раны левой и правой голени.

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    Анна Щербакова
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