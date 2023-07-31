Катер проехался по 12-летней россиянке и перерубил ей ноги

Baza: под Самарой катер зацепил купающуюся в реке девочку и перерубил ей ноги

В Самарской области водитель катера перерубил ноги 12-летней девочке. Она потеряла много крови и находится в реанимации. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем 30 июля. Россиянка купалась на реке Сок недалеко от села Малая Царевщина. Неожиданно рядом с ней пронесся катер белого цвета, зацепив ноги ребенка.

Девочка получила серьезные травмы — рубленые раны левой и правой голени. Ее доставили в Самарскую клиническую больницу имени Середавина. Baza уточняет, что речи об ампутации конечностей не идет.

Водителя катера найти пока не удалось — следователи опрашивают очевидцев и занимаются поисками.

Ранее в июле в Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва через Волгу, после чего на большой скорости покинула место происшествия и двинулась в сторону Дзержинска. В результате происшествия никто не пострадал.