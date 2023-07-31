Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:00, 31 июля 2023Россия

Катер проехался по 12-летней россиянке и перерубил ей ноги

Baza: под Самарой катер зацепил купающуюся в реке девочку и перерубил ей ноги

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Самарской области водитель катера перерубил ноги 12-летней девочке. Она потеряла много крови и находится в реанимации. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем 30 июля. Россиянка купалась на реке Сок недалеко от села Малая Царевщина. Неожиданно рядом с ней пронесся катер белого цвета, зацепив ноги ребенка.

Девочка получила серьезные травмы — рубленые раны левой и правой голени. Ее доставили в Самарскую клиническую больницу имени Середавина. Baza уточняет, что речи об ампутации конечностей не идет.

Водителя катера найти пока не удалось — следователи опрашивают очевидцев и занимаются поисками.

Ранее в июле в Нижнем Новгороде пара на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва через Волгу, после чего на большой скорости покинула место происшествия и двинулась в сторону Дзержинска. В результате происшествия никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Страна НАТО по ошибке опубликовала секретные военные карты

    Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

    В России оценили планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине без Москвы

    Бородина преподнесла семилетней дочери подарок за 210 тысяч рублей

    Взрыв в российском городе повредил восемь гаражей

    Польша отправила снайперов на белорусскую границу

    Heineken пожаловался на сложности с продажей бизнеса в России

    В Москве спрогнозировали температуру выше 30 градусов

    Мужчина избил и изнасиловал россиянку в лесу

    Россияне начали экономить на салонах красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости