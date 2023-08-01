HeadHunter: в российской киноиндустрии усилился дефицит актеров и гримеров

В российской киноиндустрии усилился дефицит кадров. За полгода количество вакансий в отрасли выросло на 24 процента, со ссылкой на исследование HeadHunter сообщает «Коммерсантъ».

Сильнее всего отрасли не хватает специалистов по кинопроизводству (количество свободных мест увеличилось на 77 процентов), специалистов по инсталляции и гримеров (60 и 33 процента соответственно). Также индустрии нужны актеры — число вакансий для них выросло на 17 процентов.

Представители рынка объясняют дефицит кадров усилившейся конкуренцией: со времен пандемии онлайн-платформы стали массово заказывать сериалы и доплачивать за право увидеть проекты первыми. В результате стоимость услуг сценаристов и продюсеров оказалась сильно завышена, объяснил главный редактор «Кино-театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов. По его словам, даже в среднем сегменте расценки у специалистов достигли 500–700 рублей за серию, в то время как рыночная цена составляет 300-400 тысяч. Аналогичная ситуация сложилась и среди других специалистов.

«Платформы и продакшены запускают проекты с такой частотой, которая порождает острую нехватку как в креативных, так и в технических кадрах». В сервисе считают, что ситуацию может исправить работа с молодыми специалистами, которые со временем набираются опыта и становятся профессионалами», — пояснили представители кинотеатра «Иви».

Российские предприятия также заявили о рекордной с 2013 года нехватке трудовых ресурсов. Особенно явным кадровый дефицит стал на фоне восстановления экономической активности: доля предприятий, испытывающих нехватку кадров, выросла до 50 процентов. При этом об избытке рабочих рук говорят лишь 1,6 процента опрошенных.