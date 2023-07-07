Стало известно о рекордной нехватке кадров на российских предприятиях

«Ъ»: российские предприятия заявили о рекордной с 2013 года нехватке кадров

Российские предприятия заявили о рекордной с 2013 года нехватке трудовых ресурсов. Этой информацией они поделились в ходе опроса, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), передает «Коммерсант».

Особенно явным кадровый дефицит стал на фоне восстановления экономической активности: спустя год после начала российской спецоперации 31,5 процента опрошенных считают, что не пострадали от санкций (в 2022 году этот показатель составлял 18 процентов), а доля компаний, намеренных запустить инвестиционные проекты в ближайшие один-два года, в этом году выросла в полтора раза.

На этом фоне доля предприятий, испытывающих нехватку кадров, выросла до рекордного значения за всю историю наблюдений — до 50 процентов. При этом об избытке рабочих рук говорят лишь 1,6 процента опрошенных. С начала наблюдений в 2013 году процент говорящих о кадровом дефиците только один раз поднимался выше 45 процентов — в конце 2021 года.

Отмечается, что такое положение дел может помешать предприятиям осуществлять инвестиции в производство. В борьбе с дефицитом кадров предприятия пересматривают требования к количеству и качеству работы и сотрудников HR-департаментов.

Ранее сообщалось, что предприятия по производству электроники в России столкнулись с кадровым голодом и вынуждены существенно повышать зарплаты, чтобы переманивать людей.