Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:25, 1 августа 2023Среда обитания

Стало известно о разлившихся контейнерах с кислотой в Москве

Mash: в Москве на Алтуфьевском шоссе разлились контейнеры с кислотой
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

Шесть 20-литровых контейнеров с химикатами разлились в Москве на Алтуфьевском шоссе. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Об инциденте, произошедшем на станции по пересортировке мусора на Алтуфьевском шоссе, стало известно во вторник, 1 августа. По предварительным данным, в контейнерах находилась кислота. Контейнеры с ядовитыми веществами забрал водитель большегруза возле дома, расположенного по улице Сельскохозяйственной. Впоследствии при выгрузке мусора на станции он заметил на асфальте сильное испарение. В Telegram-канале «МК: срочные новости» сообщается, что концентрация сероводорода и хлористого водорода на месте инцидента значительно превышает норму.

В данный момент на месте происшествия наблюдаются едкий запах и пар. Кроме того, туда направляются специалисты химической лаборатории и спасатели в костюмах химзащиты.

В июне доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова рассказала россиянам о последствиях выбросов аммиака. По ее словам, аммиачные выбросы в больших объемах могут в том числе вызвать удушье, поражение глаз и ожоги.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    В мире стали тратить меньше времени на работу

    Швеция усилила пограничный контроль после акций сожжения Корана

    США оценили влияние России на госпереворот в Нигере

    Огромный паук позвонил в дверь и напугал спящую пару

    Российского военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

    В Киеве отреагировали на задержание украинки в Грузии

    Стало известно о разлившихся контейнерах с кислотой в Москве

    Россиян предупредили о росте цен на некоторые иномарки

    В России ответили на призыв Евросоюза не эскалировать СВО из-за атак на Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости