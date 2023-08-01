Стало известно о разлившихся контейнерах с кислотой в Москве

Mash: в Москве на Алтуфьевском шоссе разлились контейнеры с кислотой

Шесть 20-литровых контейнеров с химикатами разлились в Москве на Алтуфьевском шоссе. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Об инциденте, произошедшем на станции по пересортировке мусора на Алтуфьевском шоссе, стало известно во вторник, 1 августа. По предварительным данным, в контейнерах находилась кислота. Контейнеры с ядовитыми веществами забрал водитель большегруза возле дома, расположенного по улице Сельскохозяйственной. Впоследствии при выгрузке мусора на станции он заметил на асфальте сильное испарение. В Telegram-канале «МК: срочные новости» сообщается, что концентрация сероводорода и хлористого водорода на месте инцидента значительно превышает норму.

В данный момент на месте происшествия наблюдаются едкий запах и пар. Кроме того, туда направляются специалисты химической лаборатории и спасатели в костюмах химзащиты.

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