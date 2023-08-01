Россиянин сломал стену между квартирами и занял чужую кладовку

Житель Дзержинска сломал стену между квартирами и занял чужую кладовку

Житель города Дзержинска в Нижегородской области сломал стену между квартирами и занял чужую кладовку. О произошедшем рассказали местные жители в группе «Инцидент Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

Россиянин поспорил с соседями насчет того, кому принадлежит кладовое помещение. Он заявил, что комната находится на территории его жилья, хотя отделена от остальной квартиры стеной. Живущая рядом женщина с ним не согласилась, после чего мужчина сначала нанял строителей для сноса стены, а затем и сам принялся рушить ее с помощью кувалды.

Собственница пострадавшей квартиры обратилась в полицию. «Я вызвала наряд полиции, пришла дежурная участковая. Взяла с меня заявление, а с соседа — устное обещание прекратить демонтаж. После отъезда участковой демонтаж моей стены начал лично сосед, а не нанятые строители», — рассказала она.

В прокуратуре отказались принять заявление женщины о незаконном проникновении. Она планирует обратиться с иском в суд, однако сейчас не может покинуть квартиру, так как опасается за сохранность имущества.

В мае коммунальщики из Краснодарского края незаконно вломились к пожилому жильцу одного из многоквартирных домов. Они перепутали входную дверь в жилье с выходом на чердак и взломали замок.