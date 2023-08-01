В Китае осудили военную помощь США Тайваню

Пекин назвал военную помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела КНР

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй назвал военную помощь США Тайваню грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем категорически против этого и уже сделали США серьезное представление», — сказал он. По его словам, Соединенные Штаты наносят серьезный ущерб суверенитету Китая и интересам безопасности. Он подчеркнул, что Вашингтон ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Министр добавил, что Китай призывает Соединенные Штаты прекратить любые формы военного взаимодействия с Тайванем, «а также идти все дальше по опасному и ошибочному пути».

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов. Американский лидер поручил администрации выделить до 345 миллионов долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны. Кроме того, средства пойдут на обучение и тренировки в качестве помощи острову.