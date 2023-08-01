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07:58, 1 августа 2023Мир

В Китае осудили военную помощь США Тайваню

Пекин назвал военную помощь США Тайваню вмешательством во внутренние дела КНР

Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй назвал военную помощь США Тайваню грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем категорически против этого и уже сделали США серьезное представление», — сказал он. По его словам, Соединенные Штаты наносят серьезный ущерб суверенитету Китая и интересам безопасности. Он подчеркнул, что Вашингтон ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Министр добавил, что Китай призывает Соединенные Штаты прекратить любые формы военного взаимодействия с Тайванем, «а также идти все дальше по опасному и ошибочному пути».

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов. Американский лидер поручил администрации выделить до 345 миллионов долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны. Кроме того, средства пойдут на обучение и тренировки в качестве помощи острову.

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    Марина Совина
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