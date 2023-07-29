США выделят Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов

Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов

Президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер поручил администрации выделить до 345 миллионов долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны Соединенных Штатов. Кроме того, средства пойдут на обучение и тренировки в качестве помощи Тайваню.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США, продавая оружие Тайваню, толкают его народ в пропасть катастрофы.

19 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты отказываются поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с Китаем. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с КНР. Блинкен уточнил, что Вашингтон не собирается менять систему Пекина.

