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01:19, 29 июля 2023Мир

США выделят Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов

Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов

Фото: Aaron Burden / Reuters

Президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер поручил администрации выделить до 345 миллионов долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны Соединенных Штатов. Кроме того, средства пойдут на обучение и тренировки в качестве помощи Тайваню.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США, продавая оружие Тайваню, толкают его народ в пропасть катастрофы.

19 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты отказываются поддерживать независимость Тайваня и не станет вступать в конфликт с Китаем. Также он сказал, что США не намерены устраивать новую холодную войну с КНР. Блинкен уточнил, что Вашингтон не собирается менять систему Пекина.

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    Марина Совина
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