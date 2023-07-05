Китай обвинил США в продаже оружия Тайваню

В Минобороны КНР обвинили США в превращении Тайваня в «пороховую бочку»

Официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США, продавая оружие Тайваню, толкают его народ в пропасть катастрофы. Кроме того, Штаты превращают остров в «пороховую бочку», отметил он в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Ранее Пентагон проинформировал, что Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и специального оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.

«Китай выступает категорически против продажи США оружия Тайваню и уже сделал американской стороне строгое представление. США игнорируют ключевые опасения Китая, вмешиваются в его внутреннюю политику», — отметил Тань Кафэй.

Таким образом, Пекин призывает прекратить продажу оружия Тайваню, а также перестать осуществлять военное взаимодействие в любой форме.

«Не нужно идти все дальше по ошибочному и опасному пути», — заключил представитель ведомства.

В мае стало известно, что власти Тайваня проводят переговоры с Соединенными Штатами о поставках вооружения на сумму 500 миллионов долларов.

Глава администрации острова Цай Инвэнь также уточнила, что данная помощь со стороны Вашингтона обусловлена в основном «пандемией и другими факторами, которые привели к задержкам в поставках определенного количества вооружений». Решение о том, что именно войдет в новый пакет помощи, принималось бюро нацбезопасности Тайваня и Минобороны острова совместно с американской стороной.