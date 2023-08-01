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19:25, 1 августа 2023Силовые структуры

Россиянин сдал в багаж 200 килограммов краба и 12 лап гималайского медведя

Таможня изъяла у пассажира рейса «Грозный-Дубай» 200 кг краба и лапы медведя

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Таможенники изъяли у 23-летнего россиянина, вылетавшего из Грозного в Дубай,180 килограммов камчатского краба и 12 лап гималайского медведя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Биоресурсы в 12 коробках мужчина сдал в багаж. При его сканировании были обнаружены запрещенные к вывозу виды дикой фауны и флоры, находящие под угрозой исчезновения.

Помимо медвежьих лап и краба в коробках было 19 килограммов кусковой чаги. Рыночная стоимость изъятого достигает одного миллиона рублей.

Мужчина заявил, что крабов и чагу вез в подарок другу на свадьбу, а лапах не знал. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Смоленске таможенники предотвратили незаконный вывоз из России попугаев.

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    Любовь Ширижик
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