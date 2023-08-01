Собчак примерила шляпы в магазине и была поднята на смех в сети

Телеведущая Ксения Собчак показала на видео примерку шляп в магазине

Российская телеведущая Ксения Собчак показала видео примерки шляп в магазине и была поднята на смех в сети. Соответствующая публикация появилась в ее личном Telegram-канале.

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость предстала в атласном розовом костюме с цветочным принтом, солнцезащитных очках и с лаком красного цвета на ногтях. Она надевала перед камерой различные модели соломенных панам, попросив подписчиков помочь ей с выбором.

Зрители высказали свое мнение о внешнем виде журналистки в комментариях. «Мусорное ведро какое-то», «Кастрюлю примерь сразу», «Ну сколько можно выбирать эти старческие котелки? Иногда красиво оденется, иногда же — тушите свет», «Эти "колпачки" как-то очень ретро, идут только подросткам и азиаткам», «Мне кажется, сидит какой-то орк и придумывает новые формы панам и кепок, чем хуже — тем лучше», — заявили пользователи сети.

В июле рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в облегающем наряде, и ее также подняли на смех в сети. На размещенном кадре 23-летняя исполнительница позировала в черном комбинезоне с длинными рукавами, вырезы на котором обнажали часть ее груди.