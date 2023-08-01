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17:29, 1 августа 2023Экономика

Доходы россиян посчитали в курятине

Экономист Зубец: доходы россиян выросли на 14% при подсчете в куриных тушках

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Если проанализировать покупательную способность, подсчитав ее в куриных тушках, выяснится, что за год доходы россиян выросли на 14 процентов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Эксперт отметил, что в 2011 году параметр был намного ниже, чем сегодня, и, несмотря на ситуацию в экономике, покупательная способность населения увеличивается. «С другой стороны, если посчитать в луке репчатом, то наши доходы упали на 19 процентов за год», — резюмировал экономист.

По итогам июня стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса кур увеличилась на 6,8 процента, составив рекордные 193,48 рубля. Аналитики компании Emeat обратили внимание, что розничные цены на курятину на российском рынке продолжают расти с июня 2022 года. Специалисты объясняют удорожание куриного мяса ростом цен на компоненты кормовых добавок, а также увеличением стоимости оборудования.

Ранее из результатов исследования банка «Открытие» стало известно, что 60 процентов опрошенных россиян ощущают существенное влияние курса рубля на их реальные доходы. Об отсутствии такого влияния заявили только 25 процентов респондентов.

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    Платон Щукин
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