Россияне рассказали о влиянии курса рубля на их доходы

«Открытие»: 62% россиян заявили о существенном влиянии курса рубля на их реальные доходы

Большинство россиян (60 процентов) заявили, что курс рубля оказывает существенное влияние на их реальные доходы и уровень потребления, следует из результатов исследования банка «Открытие» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

26 процентов ответили на соответствующий вопрос «определенно да», еще 36 процентов «скорее да». Чаще всего о влиянии котировок на их доходы говорили жители Санкт-Петербурга и области (72 процента), реже всего — москвичи и жители Подмосковья (55 процентов). Об отсутствии такого влияния заявили 25 процентов опрошенных (6 процентов — «определенно нет», 19 процентов — «скорее нет»).

При этом всего 11 процентов россиян ежедневно следят за валютными курсами. 18 процентов проверяют динамику рубля раз в несколько дней, еще 21 процент делают это не чаще раза в неделю. 30 процентов рассказали, что им достаточно оценивать котировки всего раз в месяц, а каждый пятый опрошенный вовсе не интересуется курсами валют к рублю.

Из тех, кто покупал валюту в течение последнего года, 40 процентов приобретали доллары, 15 процентов — евро, 6 процентов — юани, по 2 процента — турецкую лиру и казахстанский тенге, а по 1 проценту — рупии и иены. 31 процент покупающих валюту делают это для накопления, а 25 процентов меняют рубли для поездки за границу.

13 июля в начале утренней сессии на Мосбирже рубль продолжил слабеть по отношению к основным валютам. Курс доллара превысил 91 рубль, евро поднялся выше 101 рубля, а юань — выше 12,7 рубля. Центробанк ранее объяснял динамику рубля естественными причинами — ростом расходов на импорт и падением доходов за экспорт, опровергнув влияние сиюминутных факторов, таких как мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».