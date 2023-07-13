Курс евро превысил 101 рубль

Курс евро на Мосбирже превысил 101 рубль, доллар поднялся выше 91 рубля

В начале утренней сессии на Московской бирже рубль продолжил слабеть по отношению к основным валютам. Курс доллара превысил 91 рубль, евро поднялся выше 101 рубля, а юань — выше 12,7 рубля, все валюты растут в районе половины процента, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме доллар доходил до 91,315 рубля, евро — до 101,593 рубля, а юань — до 12,738 рубля. Российская валюта приближается к 15 месячным минимумам, которые были достигнуты 6 июля.

Текущую неделю рубль начал с заметного укрепления, однако оно оказалось коррекционным, тенденция на рынке не сформировалась. Одной из основных причин мог стать отчет Центробанка, который объяснил динамику рубля естественными причинами, опровергнув влияние сиюминутных факторов.

По данным регулятора, рубль подешевел к основным валютам внешней торговли на 10,4 процента (в мае — на 1 процент) из-за значительного ухудшения торгового баланса. В июне экспортеры продали валюты на 7 миллиардов долларов — на 22,9 процента меньше, чем в мае, при этом объемы импорта сохранились.

На этом фоне платежный баланс России впервые с августа 2020 года ушел в отрицательную зону с дефицитом счета текущих операций в размере 1,4 миллиарда долларов.

Таким показателям поспособствовало падение нефтегазовых доходов до минимума с февраля, которое, по всей видимости, ускорилось в начале июля. По данным Bloomberg, Россия резко сократила экспорт нефти, так что даже повышение цены вряд ли сможет увеличить приток валюты.

При этом в ЦБ отрицают влияние на курс мятежа частной военной компании «Вагнер», указывая, что он мог только немного подогреть имеющиеся на рынке настроения. Спрос на валюту со стороны населения в июне оказался незначительным, чтобы разогнать курсы.