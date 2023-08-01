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14:15, 1 августа 2023Бывший СССР

ВС России уничтожили украинский ЗРК IRIS-T ударом «Ланцета»

РЕН ТВ показало кадры уничтожения украинского ЗРК IRIS-T ударом «Ланцета»

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T ударом беспилотника «Ланцет». Видео показал телеканал РЕН ТВ.

Разведчики обнаружили комплекс, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались спрятать в лесопосадке. Точный удар барражирующего боеприпаса поразил ЗРК, после чего в небо поднялся столб дыма.

Ранее Министерство обороны России показало кадры удара FPV-дроном по опорному пункту украинской армии на запорожском направлении. Цель была уничтожена вместе с личным составом.

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    Алевтина Запольская
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