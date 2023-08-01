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12:05, 1 августа 2023Бывший СССР

Появились кадры уничтожения FPV-дроном опорного пункта ВСУ

МО показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на запорожском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Министерство обороны (МО) России показало кадры удара FPV-дроном по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военное ведомство предоставило видео корреспонденту «Ленты.ру».

На запорожском направлении операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили позицию украинских войск, нанесли точный удар и уничтожили пункт вместе с личным составом.

Ранее в сети появилось видео поражения украинского танка Т-72М1 при помощи корректируемого снаряда «Краснополь» на запорожском направлении.

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    Алевтина Запольская
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