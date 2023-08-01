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00:34, 1 августа 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили танк ВСУ снарядом «Краснополь»

РИА Новости: российские военные уничтожили танк Т-72М1 ВСУ снарядом «Краснополь»

Российские военные уничтожили танк Т-72М1 Вооруженных сил Украины (ВСУ) корректируемым снарядом «Краснополь» на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных агентством кадрах видно попадание в танк. В результате близкого разрыва произошла детонация боекомплекта, танк вместе с экипажем был уничтожен.

Ранее российский высокоточный снаряд «Краснополь» проломил башню переданному Украине танку M-55S.

В июле Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что российские артиллеристы начали применять в зоне проведения специальной военной операции модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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