Украинский танк с проломленной башней показали на фото

Проломленную российским «Краснополем» башню украинского танка M-55S показали на фото

Российский высокоточный снаряд «Краснополь» проломил башню переданному Украине танку M-55S. Фотографию поврежденной машины опубликовал Telegram-канал «Форпост».

На снимке показана поврежденная крыша башни машины. Утверждается, что танк поразили артиллерийским снарядом «Краснополь».

Танк M-55S является модернизированной версией советского Т-55А. Машина получила навесную динамическую защиту Blazer, орудие L7 калибра 105 миллиметров и новую систему управления огнем.

Ранее в июле Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что российские артиллеристы начали применять в зоне проведения специальной военной операции модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2».

В сентябре 2022 года стало известно, что Словения отправит на Украину партию танков M-55S, которые построили на основе советских Т-55А.