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Украина получит построенные на основе Т-55А словенские танки M-55S

Украина получит построенные на основе советских Т-55А словенские танки M-55S

Фото: AndrejS.K / Wikimedia

Словения отправит на Украину партию танков M-55S, которые построили на основе советских Т-55А. Украина может получить 28 боевых машин, пишет «Российская газета».

Отмечается, что словенские Т-55А модернизировали во второй половине 90-х годов. Усовершенствованная машина получила британское орудие L7A1 калибра 105 миллиметров и систему управления огнем Fotona SGS-55 с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.

Также машину оснастили дымовыми гранатометами с датчиком лазерного облучения LIRD-1A, новыми средствами связи, противопожарным оборудованием и системой наблюдения для командира. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита Blazer. Мощность двигателя модернизированного танка увеличили до 600 лошадиных сил.

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Ранее в публикации The Drive предположили, что США могли бы поставить Украине старые модификации M1 Abrams, но Киев рискует столкнуться с проблемами при обслуживании машин.

В августе «Российская газета» сообщила, что бойцы казачьей бригады «Дон» доработали танки Т-62М, которые используются в спецоперации России по защите Донбасса. Боевые машины получили надбашенные козырьки и дополнительные элементы динамической защиты.

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Даниил Иринин
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