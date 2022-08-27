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На Донбассе показали доработанный танк Т-62М

«Российская газета»: бойцы казачьей бригады «Дон» доработали танк Т-62М

Бойцы казачьей бригады «Дон» доработали танк Т-62М, который используется в спецоперации России по защите Донбасса в качестве огневой поддержки подразделений с современными Т-72 и Т-80. Об этом сообщает «Российская газета». Видео танка издание опубликовало во «ВКонтакте».

По данным газеты, донбасские танки получили надбашенные козырьки и элементы дополнительной «реактивной брони».

«Первые устройства защищают от атак сверху. Как неоднократно отмечалось, противник уже продолжительное время применяет квадрокоптеры, несущие небольшие самодельные бомбы или приспособленные для сброса гранаты различных типов и 60-миллиметровые мины для минометов», — пишет издание.

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Газета напоминает, что «ранее в ходе модернизации на верхние лобовые детали корпуса "шестьдесят вторых" наваривали контейнеры дополнительного бронирования, теперь же их еще усилили противокумулятивным "Контактом", что однозначно не будет лишним в ходе боевых действий».

В июне «Российская газета» сообщила, что в районе проведения спецоперации заметили танки Т-62МВ с динамической защитой.

Иван Потапов
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