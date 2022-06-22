В районе проведения спецоперации заметили модернизированные Т-62

В районе проведения спецоперации заметили танки Т-62МВ с динамической защитой

Танкисты добровольческого батальона «Алания» используют танки Т-62МВ в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. В сети появилось видео, на котором видны танки подразделения. В колонне машин заметили Т-62 с динамической защитой, пишет «Российская газета».

Танки Т-62МВ получили блоки динамической защиты «Контакт-1», которые снижают вероятность поражения машины кумулятивными средствами. Динамическая защита прикрывает бортовые экраны и лобовую проекцию танка. Т-62МВ приняли на вооружение Советской армии в 1985 году.

В основе версии с динамической защитой лежит танк Т-62М, который получил комплекс управляемого вооружения 9К116-2 «Шексна», систему управления огнем «Волна» и новый двигатель.

Отмечается, что Т-62 используют как подвижные огневые точки, которые поддерживают действия пехоты огнем гладкоствольных пушек калибра 115 миллиметров.

Ранее издание Defense News сообщило, что армия США задумалась об активной защите боевых бронированных машин Stryker из-за специальной военной операции. Работы по внедрению комплексов активной защиты на Stryker приостановили в 2019 году.

В мае «Российская газета» отметила, что танки Т-72М1, которые Польша направила Украине, используют устаревшие боеприпасы. Т-72М1 оснащены прицелом, который ограничивает применение танков в темное время суток.

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