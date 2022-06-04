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Армия США в Европе из-за СВО задумалась об активной защите для Stryker

Defense News: армия США в Европе из-за СВО задумалась об активной защите для машин Stryker

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Армия США в Европе и Африке из-за специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса задумалась об активной защите для боевых бронированных машин семейства Stryker. Об этом пишет издание Defense News.

В публикации отмечается, что предложения по активной защите для Stryker начали рассматриваться с 2016 года, однако в 2019-м эта работа была приостановлена. Издание пишет, что армия США планировала установить системы активной защиты на M1 Abrams, а также на машинах M2 Bradley и Stryker.

Согласно Defense News, к настоящему времени израильскую систему Trophy получил только M1 Abrams, а предложенные для других машин системы активной защиты не удовлетворили требованиям армии Соединенных Штатов.

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В мае The Drive заметило, что беспилотники Switchblade 600, которые США планируют поставить Украине, имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) FGM-148 Javelin.

В ноябре 2021 года издание отметило, что решетчатые экраны на экспериментальных образцах танков Т-72 и Т-80 могут снизить эффективность применения ракет комплекса FGM-148 Javelin.

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Иван Потапов
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