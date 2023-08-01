Дуа Липа показала фигуру в кроп-топе

Британская певица, автор песен и модель Дуа Липа поделилась с поклонниками снимком в откровенном образе. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость опубликовала фотографию с отдыха в Албании. На размещенном изображении она запечатлена лежащей на шезлонге в спортивном костюме, который состоит из кроп-топа и облегающих лосин. Волосы поп-исполнительница собрала в пучок, а от макияжа отказалась.

Липа показала снимок в сторис, поэтому у поклонников не было возможности прокомментировать ее фигуру.

В июне Дуа Липа снялась в откровенном виде для рекламы. На размещенном снимке звезда предстала в блестящем бикини лилового оттенка с золотистыми цепями, которые обвивали ее тело. Знаменитость позировала у капота машины с маленькой сумкой в руке в тон наряду, повернувшись вполоборота к камере.