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20:43, 1 августа 2023Ценности

Дуа Липа показала фигуру в кроп-топе

Скриншот: @dualipa

Британская певица, автор песен и модель Дуа Липа поделилась с поклонниками снимком в откровенном образе. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость опубликовала фотографию с отдыха в Албании. На размещенном изображении она запечатлена лежащей на шезлонге в спортивном костюме, который состоит из кроп-топа и облегающих лосин. Волосы поп-исполнительница собрала в пучок, а от макияжа отказалась.

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Липа показала снимок в сторис, поэтому у поклонников не было возможности прокомментировать ее фигуру.

В июне Дуа Липа снялась в откровенном виде для рекламы. На размещенном снимке звезда предстала в блестящем бикини лилового оттенка с золотистыми цепями, которые обвивали ее тело. Знаменитость позировала у капота машины с маленькой сумкой в руке в тон наряду, повернувшись вполоборота к камере.

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    Майя Пономаренко
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